Тело обнаружили в пакете: аристократку-миллионершу и ее любовника-маньяка признали виновными в убийстве младенца

Суд в Великобритании признал виновными в убийстве младенца аристократку Констанцию Мартен, унаследовавшую миллионное состояние, и ее 50-летнего возлюбленного Марка Гордона. Последний еще в юности проник в дом к чужой женщине и несколько часов пытал ее, передает DailyMail.

У пары в 2023 году появился ребенок. В том же году Констанция и Марк пустились в бега вместе с новорожденной дочерью, так как боялись, что социальные службы изымут ее. Спустя сутки младенец умер — он замерз в палатке, где прятались родители. После они избавились от тела, спрятав его в пакете из супермаркета.

Вскоре пару объявили в розыск. Власти узнали о рождении девочки и потратили огромные деньги, чтобы найти ребенка и его родителей. Правоохранители пытались спасти малыша, но их старания оказались тщетны. В суде родителей признали виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности, жестоком обращении с детьми, сокрытии рождения и воспрепятствовании правосудию.

Ранее в США мать убила шестилетнего сына. Она расправилась с мальчиком во время обряда по изгнанию демона.