Хотела изгнать демона: женщина расправилась над шестилетним сыном после общения с богом

В США правоохранители расследуют гибель шестилетнего мальчика. По подозрению в убийстве ребенка задержана его мать. Женщина утверждает, что таким образом хотела изгнать демона из сына, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сначала стражи порядка узнали об исчезновении мальчика. Они организовали поиски ребенка и спустя 12 дней нашли его останки. Подозрения в убийстве пали на мать несовершеннолетнего, которая вела себя странным образом.

Женщина публиковала в социальных сетях неоднозначные посты на тему религии. Затем во время допроса американка рассказала шерифу, что верит в бога. Именно высшие силы, по утверждению матери, повелели ей изгнать демонов из сына. Сейчас фигурантка дела находится под арестом.

Ранее в Бразилии женщина пожелала ребенку «счастливой Пасхи» и убила его. Она отравила несовершеннолетнего при помощи яйца.