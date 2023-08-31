Тело обнаружили в лесополосе: подробности убийства девушки в Петербурге бывшим парнем

В Санкт-Петербурге 25-летний мужчина убил свою бывшую девушку, которую все никак не мог забыть. Не справившись с ревностью к ее новому молодому человеку, он перерезал ей горло. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, работник кальянной расстался с возлюбленной, но не смог этого принять. Она же пошла дальше и начала встречаться с другим парнем. Узнав об этом, подозреваемый напал на свою жертву, убил ее, а затем оставил тело за городом в лесополосе в Мурино.

В полицию обратился нынешний избранник девушки. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что она пропала. А после найденного тела начались поиски преступника. Его задержали на Невском проспекте 29 августа. Сейчас он находился в изоляторе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Калининграде работник конного клуба похитил 16-летнюю девочку, чтобы жениться на ней. Угрожая ножом, он отправился с ней в аэропорт, чтобы улететь в родной Узбекистан. Однако там его и задержали.