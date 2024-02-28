Тело обнаружили в лесном массиве: Бастрыкин заинтересовался смертью 16-летней девушки

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 16-летней жительницы Самары. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил местным стражам порядка доложить о расследовании гибели несовершеннолетней. Глава СК заинтересовался делом после того, как в его приемную поступило обращения от бабушки школьницы.

Бастрыкин ознакомился с письмом пожилой женщины, передает Telegram-канал Информационный центр СК России. В нем она указала, что сомневается в достоверности расследования гибели внучки было. Также бабушка указала, что девушка могла быть убита. Труп несовершеннолетней был найден в лесном массиве.

В итоге глава СК принял решение заслушать доклад о проведенном расследовании. За ходом исполнения требования Бастрыкина будет следить центральный аппарат ведомства.

Ранее председатель Следственного комитета запросил доклад о смерти бизнесмена в Москве. Мужчине сделали операцию в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова.