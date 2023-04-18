Тело новорожденной девочки упаковали в пакет и выбросили в Калининграде

В Калининграде обнаружили страшную находку. В полиэтиленовом пакете было тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, тело девочки нашли 18 апреля на заброшенном земельном участке в СНТ «Пчелка». Следственный комитет начал процессуальную проверку обстоятельств гибели ребенка.

Сообщается, что на данный момент следов насильственной смерти не обнаружено. Личность матери удалось установить, ею является 30-летняя жительница Немана. Такая информация поступила от пресс-службы управления следственного комитета России по Калининградской области.

Чтобы определить точную причину смерти новорожденного ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проходит проверка.

Ранее мы писали о том, как в Москве 43-летняя мама решила дать дочке витамин D3, но случайно перепутала пузырьки и достала настойку чистотела. В итоге девочка выпила «витаминку» и пошла играть. А спустя определенное время ей стало плохо.

Родительница вызвала бригаду скорой помощи и дочку госпитализировали в одно из медицинских учреждений столицы. На данный момент состояние ребенка удовлетворительное и ее жизни ничего и не угрожает.

Подчеркивается, что настойка чистотел используется для противовоспалительного лечения кожных заболеваний, например дерматита, псориаза, экземы, противопоказан детям до 12 лет.