Тело нашел прохожий: в Москве умер 17-летний сын известного театрального режиссера

В Москве прохожий обнаружил на асфальте тело 17-летнего сына театрального режиссера Инны Абрамовой. У несовершеннолетнего нашли травмы, несовместимые с жизнью.

О смерти молодого человека сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

7 ноября в полицию позвонил прохожий – она заметил тело под окнами домов. По информации источника, молодой человек умер до приезда скорой. Полиция начала проверку.

Подросток жил с родителями и сестрой, семья характеризуется положительно. В соцсетях умершего нашли персонажей аниме из сериала «Человек-бензопила».

Мать подростка известна постановкой спектаклей по произведениям поэта Сергея Есенина и о жизни писателя Михаила Булгакова. В 2010 году Абрамова получила премию «Общественное признание».

В начале ноября сообщалось о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимира Белецкого. Ему было 85 лет. Актера не стало 3 ноября, причина смерти не называлась.