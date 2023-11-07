Тело нашел прохожий: в Москве умер 17-летний сын известного театрального режиссера
В Москве прохожий нашел на асфальте тело 17-летнего сына театрального режиссера.
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В Москве прохожий обнаружил на асфальте тело 17-летнего сына театрального режиссера Инны Абрамовой. У несовершеннолетнего нашли травмы, несовместимые с жизнью.
О смерти молодого человека сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.
7 ноября в полицию позвонил прохожий – она заметил тело под окнами домов. По информации источника, молодой человек умер до приезда скорой. Полиция начала проверку.
Подросток жил с родителями и сестрой, семья характеризуется положительно. В соцсетях умершего нашли персонажей аниме из сериала «Человек-бензопила».
Мать подростка известна постановкой спектаклей по произведениям поэта Сергея Есенина и о жизни писателя Михаила Булгакова. В 2010 году Абрамова получила премию «Общественное признание».
В начале ноября сообщалось о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владимира Белецкого. Ему было 85 лет. Актера не стало 3 ноября, причина смерти не называлась.