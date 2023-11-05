Актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Белецкий умер на 81-м году жизни

Умер заслуженный артист РСФСР Владимир Белецкий. Ему было 85 лет.

В сообщении на портале «Кино-театр.ру» говорится, что артист скончался 3 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Причина смерти Белецкого не называется. О дате и времени похорон информации нет.

Зрителям Владимир Белецкий известен по роли в пятнадцатом сезоне сериала «Улицы разбитых фонарей».

В 1975 году Владимир Белецкий окончил Театральное училище имени Щукина. После работал в разных городах, в том числе служил в театрах в Норильске, Ульяновске, Караганде, Новомосковске. С 1969 года служил в Ивановском драматическом театре. Он сыграл роли в постановках «На дне», «Женитьба», «Чайка», «Ревизор» и многих других.

Ранее мы писали, что умерла американская актриса кино и сериалов Шеннон Уилкокс в возрасте 80 лет. Она стала известна зрителям по ролям в сериалах «Даллас», «Миссис Коломбо», «Скорая помощь», «Романовы» и других популярных «мыльных опер».