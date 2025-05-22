Петербуржец пришел в банк для разблокировки карты и узнал о своей «смерти»

В Петербурге мужчина узнал о своей «смерти», когда пришел в банк после блокировки зарплатной карты. Оказалось, что произошел технический сбой, из-за которого россиянина посчитали скончавшимся. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры северной столицы.

По данным источника, 50-летний местный житель столкнулся с тем, что его счет заблокировали. В банке ему пояснили, что это произошло, так как он официально умер. Из-за этого мужчина столкнулся с рядом проблем. Он не мог получать зарплату, покупать имущество, пользоваться медицинскими услугами.

Прокуратура Колпинского района провела проверку и выяснила, что произошел сбой. Умершим мужчину признали из-за схожих данных с другим россиянином, который действительно скончался.

«Прокурор Колпинского района в интересах местного жителя обратился в суд с иском о признании недействительной записи акта о смерти и ее аннулировании. Исковое заявление находится на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе.

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