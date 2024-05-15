Тело лежало в воде: 90-летнюю пенсионерку нашли мертвой после скандинавской ходьбы

В подмосковной деревне Якшино Одинцовского городского округа в пруду обнаружили труп 90-летней местной жительницы. При этом вскрытие показало, что воды в легких пенсионерки не было, то есть, она умерла не в результате утопления.

Как пишет mk.ru, страшную находку сделала горничная. Она обратила внимание, что автоматическое кресло, спускавшее женщину со второго этажа, находится на нижнем уровне и пошла искать пенсионерку в саду. Старушку удалось найти в пруду, ее тело лежало в воде со сложенными на груди руками.

Вскрытие показало, что причиной смерти стал сердечный приступ. Пенсионерка почувствовала себя плохо во время занятий скандинавской ходьбой и упала в пруд с высокого берега, оборудованного для прыжков после бани.

Ранее пенсионерка в Ачинске Красноярского края случайно насмерть задавила 69-летнего супруга, который почувствовал себя плохо. Мужчина вышел из салона машины, женщина последовала за ним, чтобы оказать помощь, однако не убрала автомобиль со скорости.