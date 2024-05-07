Пенсионерку избили костылями в пансионате из-за трансляции пасхального богослужения

89-летняя пенсионерка заявила, что ее избили в пансионате за просмотр эфира пасхальной службы. Она пожаловалась на соседок по палате, которые набросились на нее с ходунками и костылями. Об этом сообщает 360.ru.

По данным источника, все произошло в пансионате Красноярска. Женщина хотела посмотреть трансляцию праздничной службы, но время было раннее – четыре часа утра. Пенсионерка подумала, что просмотр без звука никому не помешает. При этом одна из соседок тоже не спала и была на кухне.

«Зашла и сразу заорала: „Выключи!“ Я говорю, мол, почему просто нельзя посмотреть? Она вырвала у меня пульт из рук, а вторая соседка выдернула кабель из телевизора», — пожаловалась пенсионерка.

Женщина отмечает, что после этого села на кровать и почувствовала боль. В следующую минуту она была на полу, избитая костылями. У нее пошла кровь, которая осталась на одеяле, ее было очень много.

Журналисты связались с директором пансионата, который рассказал, что по предварительной версии, между бабушками произошла ссора на бытовой почве. Но обстоятельства выясняются.

«Проверку начало министерство социальной политики Красноярского края, прокуратура Октябрьского района, сотрудники отдела полиции и Следственного комитета», — заявил Александр Осипов.

В пресс-службе краевого главка СК подтвердили информацию о проверке. По их данным, пострадавшая включила телевизор, что не понравилось ее 81-летней соседке. Между ними начался конфликт, переросший в драку.

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