Тело доставили в Россию: жена краснодарского миллиардера Сергея Галицкого скончалась, будучи в Италии

Жена владельца футбольного клуба «Краснодар», основателя крупной торговой сети, миллиардера Сергея Галицкого Виктория умерла, будучи в Италии. Женщина жила там последние два года – она проходила лечение.

О смерти Виктории Галицкой Пятому каналу сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он не уточнил, от какого недуга скончалась женщина.

Смерть наступила 14 июня, однако известно о ней стало только сейчас. По информации собеседника, тело доставили в Краснодар. Он предположил, что похороны уже прошли.

Городской портал 24krasnodar.ru сообщил, что причиной смерти могла быть онкология. Однако официального подтверждения или опровержения нет, Галицкий не комментирует распространившиеся сведения.

В Интернете появилось видео, на котором, якобы, запечатлена могила его жены. Видно, что захоронение свежее, оно усыпано белыми розами. Рядом с ним находятся другие могилы семьи Галицких.

О Виктории Галицкой известно немного: пара познакомилась в университете. Потом Галицкий взял фамилию жены. В семье родилась дочь.

Ранее мы писали о смерти российского миллиардера Сергея Каршкова. Он скончался после сильнейшей аллергической реакции во время МРТ. Врачи объяснили, что именно могло привести к летальному исходу.