Российский миллиардер умер из-за аллергии во время МРТ: врачи объяснили, что могло привести к летальному исходу

Смерть российского миллиардера и основателя букмекерской конторы Сергея Каршкова объяснили заведующий отделением лучевой диагностики КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» Евгений Джус и доктор медицинских наук Оксана Пивоварова. Их комментарии приводит сайт Life.ru.

Напомним, Каршков проходил обследование в Швейцарии, но жидкость для МРТ вызвала у него сильнейшую аллергию. Бизнесмен впал в кому и вскоре умер.

Джус заявил, что любое лекарство способно вызвать анафилактический шок и вещество для МРТ не является исключением. По этой причине при внутривенном введении контрастного вещества нужно точно знать, страдает ли пациент аллергией.

«Если он отягощён, то необходима консультация аллерголога», - предупредил врач.

Оксана Пивоварова заявила, что аллергия на вещество для МРТ – большая редкость. По этой причине специальные тесты на аллергию перед обследованием не предусмотрены.

Эксперт напомнила, что даже при отсутствии тестов врач обязан провести опрос с целью выявить анамнез и установить вероятность аллергической реакции.

«К примеру, пациент мог в данное время принимать лекарственные препараты — и это могло вызвать перекрёстную аллергическую реакцию», - предположила Пивоварова.

Она допустила, что могли быть причины неаллергического характера. Перед МРТ с контрастным веществом следует всегда проводить печеночные и почечные пробы, поскольку вещество влияет в первую очередь на эти органы. При нарушении их функций могло развиться острое состояние, которое и привело к летальному исходу.

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