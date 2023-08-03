Тело девушки с перерезанным горлом нашли в подъезде воронежской многоэтажки

Тело зверски убитой 27-летней девушки в Воронеже обнаружили в подъезде жилого дома. У жертвы нападения было перерезано горло. От обильной кровопотери та скончалась. В обстоятельствах жестокой расправы разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет Life.ru.

Бездыханное тело жительницы Воронежа обнаружили в одном из домом на улице Лидии Рябцевой. Жильцы, увидев окровавленный труп, вызвали на место происшествия полицейских. Стражи порядка, в свою очередь, осмотрели труп и зафиксировали в области шеи глубокий порез. По всей видимости, он стал причиной гибели девушки. Однако точно об этом можно будет сказать только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Воронежской области прокомментировали обнаружение мертвой девушки. По словам правоохранителей, сейчас ими организованы мероприятия, направленные на выяснение деталей и обстоятельств случившегося, а также на поиск лица, причастного к преступлению.

Ранее в Дивногорске полицейские задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девочки. Мужчина, ранее судимый за изнасилование, перерезал своей жертве горло.