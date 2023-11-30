Тело челябинского «ученика года» нашли у общежития вуза в Москве

Тело студента-отличника из Челябинска нашли у общежития в Москве. В 2018 году парень выиграл этап конкурса «Ученик года». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодой человек обучался на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова. Вечером 29 ноября тело студена обнаружили у здания. При нем не было никакой записки, а в комнате не обнаружено следов борьбы. Сейчас выясняется причина смерти.

Друзья молодого человека отметили, что у него не было никаких суицидальных наклонностей и конфликтов с другими людьми.

Несколько лет назад парень выиграл этап конкурса «Ученик года» в Челябинской области и стал номинантом на премию президента России.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге мужчина избил двух детей из-за «неправильного» взгляда. Житель заметил якобы неуважительные взгляды со стороны детей 7 и 13 лет, после чего кинул в них бычок. Затем петербуржец начал преследовать несовершеннолетних. В одном из дворов ему удалось догнать детей и несколько раз ударить их. Заметив прохожего, агрессор скрылся в неизвестном направлении.