Тело 90-летнего пенсионера обнаружили на обочине дороги

В Подмосковье был найден труп 90-летнего мужчины. Тело обнаружили на обочине автодороги в Ленинском городском округе, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

Эксперты осмотрели труп и заметили множество колото-резаных ран. По предварительным данным, пенсионера убил 25-летний мужчина. Преступник украл у пострадавшего 100 тысяч рублей, а потом оставил тело у обочины.

Стражи правопорядка уже задержали подозреваемого. В его квартире нашли часть похищенных денег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее мы писали, что в Таиланде 18-летний турист пытался перерезать горло своей матери. Юноша набросился на 46-летнюю женщину с ножом и хотел скрыться на автомобиле, однако полиции удалось его задержать. Отмечается, что конфликт между родственниками произошел на бытовой почве.