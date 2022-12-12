12-летний школьник приехал в Москву на выходные и утонул в арендованной квартире

В Москве подросток утонул в ванной из-за неправильно установленного водонагревателя. В столицу мальчик приехал вместе с родителями из Иркутска на выходные.

Сообщается, что семья решила выбраться в небольшой отпуск. В Москве они сняли квартиру посуточно и заселились в нее 9 декабря. Весь день родители вместе с сыном и дочерью гуляли и посещали достопримечательности, а вечером вернулись в арендованное жилье.

После насыщенного дня 12-летний мальчик решил принять ванную. Набрав воды, он ушел купаться и пропал на 20 минут. Обеспокоенный отец стал звать ребенка, но тот не откликался. Зайдя в ванную комнату, мужчина увидел школьника, лежащим головой вниз. Незамедлительно он вытащил сына из воды, отнес на диван и вызвал скорую помощь. Однако школьника не удалось спасти, и приехавшие медики констатировали смерть.

По предварительной информации, мальчик потерял сознание, так как надышался угарным газом, после чего наглотался воды и умер. Позже удалось выяснить, что в квартире в ванной комнате был установлен с нарушениями водонагреватель.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Челябинске слабоумная мать проломила череп годовалому сыну из-за громкого плача.