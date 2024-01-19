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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 января 2024, 12:30
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Телеведущий пнул по голове свою коллегу во время прямого эфира

Британский телеведущий Эд Боллз случайно пнул коллегу Сюзанну Рид в прямом эфире.
Телеведущий пнул по голове свою коллегу во время прямого эфира

© Freepik

Британский политик и ведущий канала ITV Эд Боллз случайно пнул коллегу Сюзанну Рид по голове в прямом эфире утреннего шоу Good Morning Britain (GMB). Фрагмент инцидента разместили в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ведущие передачи обсуждали поведение пассажиров, которые в общественном транспорте задирают ноги вверх и складывают их на спинку соседнего сиденья. Они попытались повторить их действия в студии. В этот момент Боллз непредумышленно ударил каблуком сидящую перед ним соведущую.

Рид в шутку отметила, что инцидент является доказательством того, что так вести себя в транспорте неприемлемо. Телеведущая добавила, что после удара у нее в глазах появились «звездочки».

«Я до сих пор абсолютно убит произошедшим», — прокомментировал ЧП Боллз.

Примечательно, что видео набрало свыше 700 тысяч просмотров в X. Некоторым пользователям ролик показался веселым. Другие сочли, что Боллз едва задел Рид, однако та слишком бурно отреагировала.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга нокаутировал девушку из-за съемок с голубями.

Источник:X
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
телеведущий
происшествие
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