Телеведущий пнул по голове свою коллегу во время прямого эфира

Британский политик и ведущий канала ITV Эд Боллз случайно пнул коллегу Сюзанну Рид по голове в прямом эфире утреннего шоу Good Morning Britain (GMB). Фрагмент инцидента разместили в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Ведущие передачи обсуждали поведение пассажиров, которые в общественном транспорте задирают ноги вверх и складывают их на спинку соседнего сиденья. Они попытались повторить их действия в студии. В этот момент Боллз непредумышленно ударил каблуком сидящую перед ним соведущую.

Рид в шутку отметила, что инцидент является доказательством того, что так вести себя в транспорте неприемлемо. Телеведущая добавила, что после удара у нее в глазах появились «звездочки».

«Я до сих пор абсолютно убит произошедшим», — прокомментировал ЧП Боллз.

Примечательно, что видео набрало свыше 700 тысяч просмотров в X. Некоторым пользователям ролик показался веселым. Другие сочли, что Боллз едва задел Рид, однако та слишком бурно отреагировала.

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