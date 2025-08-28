Блогер Гэри Фабер умер, успев опубликовать последнее видео

Умер блогер Гэри Фабер, который вел свои соцсети и был мужем известной блогерши Кайлы Фабер. За их жизнью следили почти 850 000 подписчиков. Пара рассказывала о том, как борется с тяжелой болезнью Гэри.

Как сообщает издание People, звезда соцсетей умер 21 августа, о чем сообщила его супруга. Молодой человек «сгорел» от онкологического заболевания за пять лет и скончался вскоре после того, как Кайла записала последнее видео с ним.

У блогера был диагностирован рак печени в четвертой стадии. Еще на прошлой неделе Кайла сообщала, что ее супруг госпитализирован. С момента постановки диагноза пара открыто делилась с публикой подробностями своей борьбы со страшным недугом.

Зная, что умирает, Гэри проявил заботу о будущем семьи: он открыл сбор средств на специализированной платформе и обратился к подписчикам с просьбой о финансовой поддержке для своих близких.

Особенно трогательным оказался видеоролик, который блогер год назад записал для своей девятилетней дочери — чтобы она смогла посмотреть его в день своей свадьбы.

«Хотел бы я быть там и станцевать с тобой», — сказал он в обращении.

Супруги поженились 13 лет назад, и у них остались две дочери.

