Телефонные мошенники «развели» дочь основателя «Ералаша»

Дочери основателя «Ералаша» Александра Хмелика Наталье Строиловой позвонили телефонные мошенники. Однако ей удалось во время их раскусить.

74-летней детской писательнице и киносценаристу позвонил неизвестный мужчина. Он представился капитаном полиции и сообщил, что ему необходима помощь в поиске преступника. Для этого он потребовал перевести определенную сумму денег. На этом моменте женщина поняла, что ее обманывают — она сразу же положила трубку, заблокировала номер и обратилась в полицию, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Теперь мошенника ищет полиция.

Напомним, ранее мы писали, что мошенники обокрали звезду сериала «Солдаты» Марию Говорову. Неизвестный уже несколько месяцев оплачивает с ее карты заказы на различных сайтах. Говорова пояснила, что не теряла карту и никому ее не давала. На данный момент проводится проверка.