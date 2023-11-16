Мошенники обокрали звезду сериала «Солдаты»

В Москве актриса из сериалов «Солдаты», «Пятницкий» и «Красивая жизнь» Мария Говорова сообщила, что ее обокрали. Неизвестный уже несколько месяцев оплачивает с ее карты заказы на различных сайтах. Об этом сообщает ИА Регнум.

По данным источника, 46-летняя знаменитость обратилась с заявлением в полицию 13 ноября. Она рассказала, что заметила неладное, когда проверяла баланс в приложении банка. Оказалось, что кто-то с августа по ноябрь 2023 года оплачивал свои покупки на сумму 36 000 рублей.

Говорова пояснила, что не теряла карту и никому ее не давала. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что Мария является актрисой Московского драматического театра «АпАРТе» и Московского театра на Таганке. Также она активно снимается в кино и сериалах: «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты», «Служба доверия», «Любовь и прочие глупости», «Пятницкий», «Дневник доктора Зайцевой», «На перекрёстке радости и горя», «Красивая жизнь», «Частный сыск полковника в отставке» и многих других.

Ранее мы писали о том, как телефонные мошенники обманули популярного актера на 400 тысяч рублей. Для этого они придумали запутанную схему.