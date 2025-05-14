Телефон погибшей на заборе у бара пермячки нашли в лесу без сим-карты

Телефон погибшей на заборе около бара 18-летней пермячки нашли в лесу. В устройстве не было сим-карты – она лежала рядом с девушкой.

Об этом Ura.ru сообщила подруга пермячки, которая привела ее в бар. По словам россиянки, у девушки был совсем новый гаджет.

«Потом уже мне сказали, что ее телефон был найден в лесу. А сим-карта из него обнаружена возле Нади», - поделилась подруга погибшей.

Также она рассказала, что заведение находилось ближе всего – поэтому выбрали его. Девушка сомневается, что приятельница сама упала на забор. По словам пермячки, та «на ногах не стояла». Кто мог совершить преступление, она «не представляет».

Как узнал aif.ru, родные погибшей 14 мая заберут ее тело. Похороны 18-летней девушки состоятся 15 мая.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил сайту «Страсти», что девушка не могла залезть на забор при 5,8 промилле алкоголя в крови. Он допустил, что посетительницу бара повесили посторонние люди.