Криминалист заявил, что пермячка не могла залезть на забор при 5,8 промилле алкоголя в крови

«При таком количестве алкоголя человек должен был впасть в кому и находиться в предсмертном состоянии. Потому что это очень большое количество. Чтобы его получить, нужно выпить две и больше бутылки водки, коньяка или виски, то есть крепких спиртных напитков. После такой дозы передвигаться самостоятельно практически невозможно. Человек падает и лежит в обездвиженном состоянии, не говоря уже о том, чтобы залезть на забор или совершить какие-то действия.

Здесь что-то не сходится: или количество промилле завышено, или версия о несчастном случае ломается и получается несостоятельна. Она не могла в таком состоянии алкогольного опьянения залезть на забор», - рассказал Игнатов.