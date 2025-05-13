Криминалист заявил, что пермячка не могла залезть на забор при 5,8 промилле алкоголя в крови
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Криминалист Михаил Игнатов исключил, что 18-летняя девушка в Перми, погибшая на кольях забора, могла самостоятельно на него залезть, если в крови обнаружили 5,8 промилле алкоголя. Комментарий эксперта приводит сайт «Страсти».
«При таком количестве алкоголя человек должен был впасть в кому и находиться в предсмертном состоянии. Потому что это очень большое количество. Чтобы его получить, нужно выпить две и больше бутылки водки, коньяка или виски, то есть крепких спиртных напитков. После такой дозы передвигаться самостоятельно практически невозможно. Человек падает и лежит в обездвиженном состоянии, не говоря уже о том, чтобы залезть на забор или совершить какие-то действия.
Здесь что-то не сходится: или количество промилле завышено, или версия о несчастном случае ломается и получается несостоятельна. Она не могла в таком состоянии алкогольного опьянения залезть на забор», - рассказал Игнатов.
Криминалист прокомментировал версию о том, будто девушку изнасиловали и затем повесили на заборе. Он отметил, что факт изнасилования требует проверки.
«То, что ее повесили туда посторонние люди, вполне вероятно. Она сама бы никак не смогла залезть туда и повиснуть в той позе, в которой ее наши», - отметил Игнатов.
Ранее парень погибшей девушки рассказал, что она была тихой и спокойной, не посещала увеселительные заведения и предпочитала находиться дома. Он не верит в случайную смерть подруги.