Тела троих мужчин обнаружили в припаркованном на АЗС автомобиле под Иркутском

В Иркутской области обнаружили тела трех мужчин в автомобиле Lada Kalina, припаркованном на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным издания, первыми безжизненные тела в автомобиле заметили местные жители, которые вызвали скорую помощь и полицию. На опубликованных с места происшествия фотографиях виден автомобиль Lada Kalina с поднятым капотом, рядом с которым лежит один из погибших.

По предварительной версии следствия, все трое мужчин скончались от отравления угарным газом. Вероятно, они заснули в салоне при работающем двигателе, что и привело к трагическим последствиям. В настоящее время по факту гибели людей проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

