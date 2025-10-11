Его тело обнаружили ночью: в Москве загадочно погиб 53-летний профессор Торелло из Италии

Основатель школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло умер в Москве, передает mk.ru. Тело 53-летнего преподавателя нашли в ночь с пятницы на субботу.

По информации журналистов, труп известного учителя итальянского языка обнаружили возле дома по 2-й улице Синичкина. По этому адресу Торелло проживал и там же занимался своими курсами.

При каких обстоятельствах умер иностранец, пока не известно. Стражами порядка рассматриваются разные версии, в том числе самоубийство.

Итальянец позиционировал себя как профессор. Он работал в Москве несколько лет, где у него была своя школа. Он преподавал для учеников по собственной методике.

