Тела собаки рядом не было: на Алтае нашли мертвым пропавшего в июле альпиниста

На Алтае нашли тело пропавшего в июле красноярского альпиниста. Мужчина поднимался в горы с другом и в районе ледника Ирбисту на высоте свыше трех тысяч метров сорвался в ущелье.

Как пишет «Проспект мира», напарник туриста сразу же сообщил в МЧС о районе поисков, однако через двое суток операция была свернута из-за отсутствия возможности обследовать ледник.

Родственники погибшего заявили изданию, что в итоге тело было найдено в том месте, на которое изначально указал выживший альпинист. При этом вместе с пропавшим мужчиной была его собака Джесси, которая тоже сорвалась в ущелье. Однако тело животного волонтеры так и не нашли.

Ранее в горах Пакистана без вести пропал альпинист из России. Во время восхождения на группу туристов обрушилось «ледяное образование». Позже двоих альпинистов эвакуировали, они получили серьезные травмы.