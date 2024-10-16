Тела пятерых погибших в Непале российских альпинистов эвакуировали спустя 8 дней

В Непале эвакуировали тела пятерых российских альпинистов, погибших во время восхождения на гору. Спасатели не могли забрать их со склона Дхаулагири восемь дней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, проблемы с эвакуацией возникли из-за плохих погодных условий. Вертолет не могли посадить на вершине горы. И под утро 16 октября тела, наконец, спустили. Предварительно, помогли местные спасатели.

Погибших альпинистов доставили в Итальянский лагерь. После осмотра их отправят в Катманду. Сейчас решается вопрос о транспортировке тел.

Напомним, что из-за невозможности посадить вертолет на вершине горы появлялись новости, что умершие россияне могут навсегда остаться на дне ущелья. Планом по эвакуации занимались оставшиеся в живых альпинисты. Рассматривалась возможность подобраться к телам без использования техники. К операции также подключались родственники погибших. Они занимались поиском знакомых в Непале, которые могли бы помочь спустить тела.

Ранее в ореховой роще Турции нашли тело 57-летней россиянки.