В США мужчина, страдающий психической нестабильностью, убил свою 83-летнюю мать после чего покончил с собой. Выяснилось, что перед этим он активно общался с ChatGPT. Искусственный интеллект усугубил его подозрения в том, что родительница что-то против него замышляет.

Как пишет The Wall Street Journal, 56-летний Эрик Солберг поживал со своей матерью в городе Гринвич, штат Коннектикут. Их тела были обнаружены полицией в начале месяца. Правоохранители сообщают, что у мужчины была давняя история психических проблем. В частности, у него развилась паранойя.

Солберг верил, что за ним следят. Все свои подозрения он проверял через ИИ-ассистента. Так, чат-бот однажды подтвердил опасения мужчины, что чек из китайского ресторана был зашифрованным посланием с «демоническими символами».

А когда Эрик заподозрил, что собственная мать пыталась его отравить через вентиляционные отверстия автомобиля, ChatGPT его поддержал и ответил: «Я верю тебе». Также ИИ назвал инстинкты мужчины «острыми», а его подозрения «полностью оправданными».

Полиция штата продолжает расследование дела.

