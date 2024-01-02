Тела двух кикбоксеров и тренера найдены в частном доме в Тверской области

В Тверской области найдены тела трех спортсменов-кикбоксеров, один из которых был при жизни тренером. Как именно погибли мужчины, пока выясняется. Однако признаков криминальной смерти на данный момент обнаружить не удалось. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, трупы находились в частном доме в деревне Глазково Калининского района. Их удалось найти в ночь с 1 на 2 января. Погибшим было 26-27 лет.

Причина смерти россиян неизвестна. С места обнаружения тел были изъяты несколько пакетов с неустановленными гранулами, таблетки и курительная трубка. Все это было направлено на экспертизу. О том, как скончались спортсмены, станет известно после заключения судмедэкспертов.

Отметим, что двое из кикбоксеров были довольно уважаемыми спортсменами. Один был тренером Федерации кикбоксинга Тверской области, а второй — мастером спорта международного класса.

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