С травмами и без части одежды: житель Саратовской области нашел на улице мертвую девочку в новогоднюю ночь
Житель Саратовской области нашел на улице мертвую девочку в новогоднюю ночь.
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В Саратовской области местный житель обнаружил мертвую девочку на улице. Она была без части одежды и с травмами.
Первым об этом сообщило ИА «Свободные новости».
По информации издания, девочку госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти. Информацию о смерти подтвердили в полицию.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в селе Балтай. 1 января местный житель нашел на одной из улиц 14-летнюю девочку. Мужчина сообщил об этом в полицию.
На место выехали следователи, они осмотрели место происшествия. Будут установлены обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы.
По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее сообщалось о смерти 12-летней девочки в поезде Адлер-Тюмень. Перед смертью она плохо себя чувствовала и потеряла сознание. Известно, что в поезде ехали 125 детей, у некоторых появились симптомы ОРВИ. Некоторых детей сняли с поезда и передали медикам.