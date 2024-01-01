С травмами и без части одежды: житель Саратовской области нашел на улице мертвую девочку в новогоднюю ночь

В Саратовской области местный житель обнаружил мертвую девочку на улице. Она была без части одежды и с травмами.

Первым об этом сообщило ИА «Свободные новости».

По информации издания, девочку госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти. Информацию о смерти подтвердили в полицию.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в селе Балтай. 1 января местный житель нашел на одной из улиц 14-летнюю девочку. Мужчина сообщил об этом в полицию.

На место выехали следователи, они осмотрели место происшествия. Будут установлены обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы.

По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о смерти 12-летней девочки в поезде Адлер-Тюмень. Перед смертью она плохо себя чувствовала и потеряла сознание. Известно, что в поезде ехали 125 детей, у некоторых появились симптомы ОРВИ. Некоторых детей сняли с поезда и передали медикам.