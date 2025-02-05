«Тела до сих пор в лаборатории»: родители фигуриста Наумова не смогут попрощаться с сыном

Родители фигуриста Вадима Наумова не смогут попасть на похороны сына, которые пройдут в США. Об этом рассказала мама спортсмена.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«Похороны еще не прошли, и мы не знаем, когда они состоятся. Тела Вадима и Евгении до сих пор находятся в лаборатории, там пытаются определить причину смерти», - сообщила родственница фигуриста.

Ей известно, что похороны пройдут в Бостоне. Там учится и работает сын Наумова и Шишковой Максим.

Мама Наумова говорит, что постоянно чувствует себя неважно. Максима не оставляют одного – с ним всегда кто-то из родных.

«К большому сожалению, я не смогу попасть на похороны… Я не могу оставить мужа, он очень болен, за ним нужен постоянный уход», - поделилась женщина.

Она выразила надежду, что хотя бы маме Евгении Шишковой «удастся похоронить детей». Связь с ней поддерживают через друзей Максима, телефона нет. Неизвестно, будет ли она присутствовать на похоронах в США.

Ранее мать Наумова рассказывала, что он хотел вернуться в Россию после пенсии. Спортсмен до последнего помогал родителям деньгами.