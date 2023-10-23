Тела четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружили в частном доме

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели четырех человек в якутском городе Мирный. На телах людей были зафиксированы огнестрельные ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает Telegram-канал Следком Якутии.

О гибели четырех человек стало известно накануне, 22 октября. Поздно вечером на дачном участке города Мирный обнаружили тела двух мужчин и двух женщин — они лежали в частном доме. Прибывшие на место трагедии стражи порядка зафиксировали на трупах огнестрельные ранения.

В настоящий момент детали смертельного происшествия устанавливают следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Ведется опрос возможных свидетелей, а также выясняются личности тех, кто может быть причастен к гибели людей.

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