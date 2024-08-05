Тела 50-летней россиянки и ее сына нашли в двухметровой яме в лесу

В городе Иланский Красноярского края 29-летний мужчина убил сожительницу и ее сына, после чего закопал в лесу. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Следователи обнаружили в лесу на глубине около двух метров тела 50-летней женщины и ее 10-летнего ребенка. Выяснилось, что она сожительствовала с мужчиной младше. Он нередко ссорился с ребенком. Во время очередного конфликта мужчина ударил мальчика по голове несколько раз. Спустя неделю тот умер.

Тогда злоумышленник решил скрыть следы преступления. Для этого он обратился к родственнику. Вдвоем они задушили женщину и вывезли в лес.

Оба мужчины задержаны. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина чуть не задушил 14-летнего сына. Выяснилось, что в юности он убил двух девочек и сидел в тюрьме.