Чуть не задушивший сына петербуржец в юности убил двух девочек и отсидел срок

В Санкт-Петербурге мужчина в воспитательных целях чуть не задушил 14-летнего сына. Стали известны подробности жизни отца. Как сообщает 78.ru со ссылкой на статью 20-летней давности «Известий», в юности он убил двух девочек.

По данным источника, житель входил в группу скинхедов, которые со злостью относились к цыганам. Так, однажды они напали на группу женщин, находившихся недалеко от платформы «Дачное». Они жили там и возвращались домой. А группа из 10-15 скинхедов устроила засаду, они были вооружены арматурами, топорами и ножами. В итоге одна пятилетняя девочка умерла на месте, а шестилетняя девочка, 21-летняя и 25-летния женщины попали в больницу. Госпитализированная малышка тоже не выжила.

После случившегося были задержаны семь молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Только один учился в колледже, другие же были без работы и учебы, а кто-то ушел из школы после шестого класса. Никто вину признавать не хотел, перекладывая ответственность.

Тому самому мужчине, который сейчас фигурирует в СМИ, было 17 лет. Он имел при себе топор и несколько раз ударил тех самых женщин по голове. Он отправился на 10 лет в колонию, а после вышел и не был замечен в преступных деяниях.

Напомним, что на днях мужчина пытался задушить сына, который в итоге попал в больницу. Там у него диагностировали ссадины и воспаление плечевого сустава. Состояние подростка медикам, а потом и полиции объяснили воспитательными методами отца.

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