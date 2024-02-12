Течение болезни было молниеносным: липецкую школу закрыли на каратин после смерти ученицы

Лицей № 6 в Данкове Липецкой области закрыли на карантин после смерти одной из учениц от менингококковой и пневмококковой инфекций. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

Заболевшая девочка умерла 9 февраля в Липецкой областной инфекционной больнице. У нее выявили менингококковая и пневмококковая инфекции. Медики пояснили, что течение болезни было молниеносным.

В школе на неделю приостановили занятия. В лицее обрабатывают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. Медики проводят необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Региональное управление Роспотребнадзора обследовало контактных лиц. Им выдали рекомендации, и они находятся под наблюдением врачей. Среди них выявили два носителя инфекции — их госпитализировали в больницу. В ходе профилактических мероприятий привиты более 150 человек.

Ранее в Тобольске четырехлетняя девочка отпраздновала день рождения и умерла от болезни. У дошкольницы диагностировали менингит.