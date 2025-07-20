«Тебя убьют»: получившую пинок от незнакомца москвичку травят в соцсетях

Москвичке Наргисе, которую пнули за отказ в знакомстве, начали угрожать в социальных сетях.

По словам девушки, ей начали писать мужчины, поддержавшие нападавшего. Они назвали Наргису «тарелочницей», сказали, что ее «нужно судить за провокацию» и «добавить хай кик».

«Тебя убьют»; «Он сожрал тебя, овца?»; «Одевайтесь, как подобает и разговаривайте, и ни один мужчина себе этого не позволит», — пишут они.

Девушка заявила, что передает информацию о пользователях, написавших оскорбления, в правоохранительные органы.

Напомним, накануне к Наргисе подошел молодой человек, который попросил номер телефона, но девушка ответила отказом. Москвичка на всякий случай включила камеру, так как с ней нечасто знакомятся на улице. Однако мужчина начал требовать удалить ролик, и, когда Наргиса отвернулась, он пнул ее сзади в поясницу.

В СК поручили провести проверку и установить обстоятельства нападения на девушку.