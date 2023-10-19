Театр в Петербурге не поверил, что пенсионерка упала и сломала ребра из-за плохой освещенности

ТЮЗ в Санкт-Петербурге опроверг информацию о том, что пенсионерка упала и сломала ребра из-за недостаточной освещенности в зале. Пресс-служба театра утверждает, что залы оборудованы светом в соответствии с ГОСТом и нормами СанПина.

Подробности сообщает Фонтанка.

11 февраля посетительница упала перед спектаклем. Проверка установила, что это произошло из-за плохого света.

Однако потом выяснилось, что женщина оступилась и упала, пропуская детей к креслам. Все произошло до начала представления.

Пенсионерке оказали помощь: сначала ей помог дежурный медработник. Он настоял на вызове скорой.

Позже женщина направила в театр электронное письмо с требованием компенсировать затраты на лечение и моральный вред. Она оценила все в 300 тыс. рублей. Театр попросил предоставить соответствующие документы, которые подтверждали бы факт травмы.

Вместо этого женщина обратилась в суд. Он взыскал с ТЮЗа более 250 тыс. рублей.

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