«Был груб, криклив, несдержан»: Богомолов признался в жестоком обращении с актрисой своего театра

Режиссер Константин Богомолов рассказал об отношении к актрисе Театра на Малой Бронной Александре Ребенок. За несколько лет они успели стать не просто коллегами, но и хорошими друзьями. Однако, когда они только начинали сотрудничать, постановщик позволял себе быть жестоким и даже практически терроризировал артистку.

Муж журналистки Ксении Собчак признался, что Александра ему близка по духу. Неслучайно он именно ее попросил провести его свадьбу. И он благодарен, что в свое время Ребенок смогла выдержать его напор, а не отвернулась от него, поняв методы работы.

«Я был очень жесток по отношению к ней, потому что старался вытравить из нее вещи, с которыми она пыталась работать. А я беспощадно к этому отнесся и был груб, криклив, несдержан», - поделился Богомолов в проекте Татьяны Навки «Команда» на KION.

Сейчас Ребенок участвует во многих постановках режиссера. Играет как женские, так и мужские роли. Александра полностью доверяет Богомолову и считает его профессионалом своего дела. Она призналась, что Константин действительно часто строг, но он точно знает, что, как и зачем он хочет сказать зрителю.

Работой постановщика восхищалась и актриса Дарья Мороз, которая является ему еще и бывшей женой. Она делилась, что многому научилась у Константина, ведь у него есть свое видение не только театра, но и артиста, которое не все могут понять.