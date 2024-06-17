Театр в Латвии запретил спектакли на русском языке после постановки Крымова

Национальный театр Латвии ввел запрет на спектакли на русском языке. Как сообщает портал LSM, кроме того, было разорвано соглашение с российским режиссером о гастролях спектакля. Интересно, что это случилось после новостей о премьерных показах спектакля «Записки сумасшедших» уехавшего из России режиссера Дмитрия Крымова.

«Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке», — говорится в сообщении.

Постановки Крымова должны были пройти в Большом зале Латвийского национального театра в Риге 18 и 19 сентября. А главная роль досталась Чулпан Хаматовой, которая уехала из России и выступала с критикой страны.

Напомним, что до этого в Литве приняли законопроект, разрешающий перенос захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.

По документу, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Ранее мы писали о том, что актриса Тарасова удивилась поведением Чулпан Хаматовой. Она пояснила, что актриса во время интервью тряслась и вела себя так, словно за ней гонится стая волков.