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СЛУЧИЛОСЬ
10:53, 11 января 2024
1 мин.

Таскал за волосы, наносил удары по спине, голове и лицу: отчим истязал шестилетнюю девочку

В Гатчине мужчину задержали за истязание шестилетней падчерицы .

Таскал за волосы, наносил удары по спине, голове и лицу: отчим истязал шестилетнюю девочку

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Гатчины Ленинградской области, который подозревается в истязании шестилетней падчерицы. У девочки зафиксировали многочисленные ушибы и ссадины, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Стражи порядка узнали об издевательствах над ребенком от неравнодушных граждан. Соседи отчима сообщили в полицию, что слышали крики девочки, которая звала на помощь во время истязаний.

В итоге правоохранители прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. В ходе выяснения обстоятельств случившегося они узнали, что отчим в состоянии алкогольного опьянения таскал девочку за волосы, наносил удары по спине, голове и лицу. Пострадавшую забрала скорая для оказания помощи. В настоящий момент решается вопрос о привлечении истязателя к ответственности.

Ранее в Подольске школьница обвинила отчима в жестоких истязаниях. Девочка подвергалась издевательствам на продвижении 10 лет.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Мойке
Автор:Артем Хохлов
Теги:
насилие
девочка
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