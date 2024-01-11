Таскал за волосы, наносил удары по спине, голове и лицу: отчим истязал шестилетнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Гатчины Ленинградской области, который подозревается в истязании шестилетней падчерицы. У девочки зафиксировали многочисленные ушибы и ссадины, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Стражи порядка узнали об издевательствах над ребенком от неравнодушных граждан. Соседи отчима сообщили в полицию, что слышали крики девочки, которая звала на помощь во время истязаний.

В итоге правоохранители прибыли по указанному адресу и задержали мужчину. В ходе выяснения обстоятельств случившегося они узнали, что отчим в состоянии алкогольного опьянения таскал девочку за волосы, наносил удары по спине, голове и лицу. Пострадавшую забрала скорая для оказания помощи. В настоящий момент решается вопрос о привлечении истязателя к ответственности.

Ранее в Подольске школьница обвинила отчима в жестоких истязаниях. Девочка подвергалась издевательствам на продвижении 10 лет.