«Таскал по всей квартире»: в Екатеринбурге парень жестоко избил известную девушку-блогера

В Екатеринбурге известная бьюти-блогер обвинила своего молодого человека в избиении. Девушка призналась, что выставляла свои отношения в Сеть, будто они настоящая сказка, но на самом деле она постоянно находилась в аду. Об этом она рассказала изданию E1.ru.

Визажист поделилась, что познакомилась с парнем в Интернете. Он красиво за ней ухаживал, дарил цветы, делал сюрпризы. Роман развивался настолько стремительно, что уже через четыре дня пара начала жить вместе.

Спустя несколько месяцев поведение молодого человека стало настораживать блогера. Он желал быть в возлюбленной постоянно, следил за каждым ее шагом и много ревновал. Это он объяснял тем, что его девушка настолько красивая, что ему становится дурно от одной мысли, что другие мужчины могут ее увести. А через полгода екатеринбурженка осознала, что вступила в отношения с абьюзером, но уже было поздно. Простые упреки быстро переросли в ссоры, а затем и драки. Несколько раз визажист пыталась уйти от бойфренда, но всегда возвращалась.

Последний конфликт с молодым человеком у блогера произошел после Нового года. Пара вместе пошла на день рождения общей подруги, но уже через 40 минут девушка осталась одна, так как ее спутник по какой-то причине уехал, а потом стал присылать ей оскорбительные отношения. А когда она вернулась домой, бойфренд схватил ее и стал таскать по всей квартире, нанося удары.

«Я очень сильно ударилась, подскочила, начала защищаться, отталкивать его руками. Он снова схватил и начал без остановки бить ладонями и кулаками, я упала, он начал меня пинать. Таскал по всей квартире, бил минут 30–40. Я почувствовала, как внутри глаза что-то лопнуло, дико завизжала. Он не обратил внимания и продолжил», - рассказала пострадавшая.

Когда девушка уже не могла никак отвечать, бойфренд просто выкинул ее из квартиры, и ей пришлось с многочисленными побоями сидеть в коморке охранника. На утро блогер поехала в гостиницу, но из-за своего состояния потеряла сознание прямо в номере, и сотрудникам отеля пришлось вызвать скорую.

Сейчас девушка уже живет в другом городе, но ей по-прежнему приходят угрозы от бывшего парня. Он пишет, что обольет ей лицо кислотой, что не позволит ей больше зарабатывать как бьюти-специалисту. Она всерьез опасается за свою жизнь, так как понимает, что следующая встреча может закончится для нее смертью. Однако в полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

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