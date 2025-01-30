Тарасова связывается с фигуристами, которые могли быть на борту разбившегося в США самолета

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова продолжает связываться с фигуристами, которые могли находиться на борту разбившегося в Вашингтоне пассажирского самолета. Об этом пишет ТАСС.

«Я не стою на ногах, позвонила [Энтони] Пономаренко — он дома, — сказала Тарасова. — Позвонила Коле Морозову — Аннабель дома. Инна Волянская — моя ученица, это моя девочка, дочку ее я крестила. Это ужас. Шишкова и Наумов…», — поделилась мастер спорта СССР.

Кроме того, Тарасова раскрыла судьбу фигуристок Аннабель Морозовой и Алисы Ефимовой, которые, по распространившейся в СМИ информации, также находились на борту потерпевшего крушение самолета.

«Алиса Ефимова дома, Аннабель Морозова дома. Американская команда уже разбивалась на самолете, их могилы в Колорадо-Спрингс», — заявила она.

Алиса Ефимова, в свою очередь, также опровергла информацию о своей гибели в интервью Regnum.

«Я и Миша (Митрофанов) в порядке, мы вернулись из Вичита ещё в понедельник другим рейсом», — рассказала спортсменка.

Напомним, 30 января пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета, предварительно, находилось 64 человека, среди которых фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США в Канзасе. Вертолет, участвовавший в тренировочном полете, перевозил троих военнослужащих.

Ранее Федерация фигурного катания России прокомментировала крушение самолета в США.