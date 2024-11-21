Таракан заполз в ухо россиянке после травли

В подмосковном Егорьевске таракан заполз в ухо 53-летней женщине. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером. В коммунальной квартире, где живет женщина, которая работает прессовщицей на предприятии, морили тараканов. Насекомые развелись, поскольку соседи россиянки злоупотребляют спиртным, в их комнате царит антисанитария.

В итоге тараканы «потеряли ориентацию в пространстве», и один из них заполз в ухо спящей жительнице Подмосковья.

«Сквозь сон чувствую — что-то неприятно так шевелится в правом ухе, щекочет. Муж фонариком посветил, пытался достать пинцетом, но таракан был слишком глубоко. Ой, испугалась я за себя, что оглохну или в мозг заползет», — поделилась пострадавшая.

Прибывшим медикам также не удалось извлечь из уха насекомое. Женщина была вынуждена ехать в больницу, где специалисты все-таки смогли вытащить еще живого таракана размером менее сантиметра.

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