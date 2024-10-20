Танцуй лезгинку, купайся в луже: подросток избил сверстника на глазах у ликующей толпы

Сотрудники Следственного комитета и прокуратура организовали проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Тверской области. Подросток на глазах у толпы издевался над сверстником, передает Telegram-канал Readovka.

В Сети появился ролик, на котором видно, как хулиган избивает ногами по голове жертву. Из-за чего произошел конфликт между несовершеннолетними, не известно.

После парень, который издевался над сверстником, попытался заставить жертву станцевать лезгинку, но та не могла встать. Тогда изверг захотел, что подросток искупался в луже. Каждое его предложение поддерживала толпа, наблюдавшая за страшной картиной.

О задержании хулигана, избившего школьника, пока информации нет. Правоохранители еще никак не прокомментировали случившееся.

Ранее в Якутии водитель избил школьника за фиолетовую куртку и слишком светлую шапку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.