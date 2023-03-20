Танцевал ночью на середине реки: автор песни «Плачу на техно» Дмитрий Свиргунов умер, отмечая 35-летие

Создатель группы Cream Soda, автор хитов «Плачу на техно», «Никаких больше вечеринок» Дмитрий Свиргунов умер в эти выходные, провалившись под лед на реке Волга в Диево-Городище Ярославской области. Он был в компании из 10 человек – те устроили ночью танцы на середине реки.

11 марта у Свиргунова был день рождения, но празднование перенесли на выходные. По поводу дня рождения музыкант и его друзья устроили пикник в частном доме.

Ночью компания отправилась гулять по реке. Будучи на середине Волги, ребята устроили танцы. Лед не выдержал и треснул.

Как пишет сайт mk.ru, компания в этот момент находилась в 350 метрах от берега. Пять человек ушли под воду, включая 35-летнего Свиргунова.

Ранее мы писали о ставшей пророческой песне в репертуаре коллектива Cream Soda. В композиции «Волга» есть строки: «С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону».