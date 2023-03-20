«Я утону»: песня Cream Soda «Волга» стала пророческой после гибели основателя Свиргунова

Тело основателя популярной группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова обнаружили в Ярославской области. Его младшего брата и еще одного пропавшего без вести продолжают искать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, знаменитость отмечал день рождения в Ярославской области. Он пригласил друзей в дом матери Ольги. Они отправились на прогулку по льду на Волге, во время этого они могли быть пьяны.

СМИ отмечают, что компания не раз гуляла по льду. Это было их своеобразной традицией. Но на обратном пути лед не выдержал, и пять человек провалились в воду. Двое смогли своими силами выбраться из реки. Но один из них позже скончался от переохлаждения.

Оставшиеся трое считались пропавшими без вести. По последним данным, спасателям удалось найти тело одного из утонувших. СМИ пишут, что им оказался 34-летний Дмитрий. Под воду ушли также его брат Роман и Георгий Киселев.

При этом поклонники вспоминают, что у коллектива Cream Soda есть песня под названием «Волга». Там есть пугающие строки, которые сейчас выглядят еще более трагичными и даже пророческими.

«С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону», – поет солистка.

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