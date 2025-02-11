Таможенники в Сочи изъяли у пассажирки украшения на десятки миллионов рублей

Сотрудники таможенной службы аэропорта Сочи обнаружили у прибывшей из Стамбула пассажирки драгоценности на 56 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, 66-летнюю женщину остановили в «зеленом» коридоре. При досмотре сотрудниками таможни и ФСБ у нее был обнаружен нательный бандаж с карманами. В нем, а также в дамской сумочке находились украшения общей массой 6,5 килограмма. Драгоценности не были задекларированы, на некоторых есть гравировка Cartier и BVLGARI.

«Драгоценности изготовлены из золота 750, 585 и 500 проб, содержат вставки из бриллиантов, фианитов, оникса, перламутра, малахита, культивированного жемчуга, аметиста, цитрина и других искусственных и природных материалов», — сказано приводит канал заявление таможенной службы.

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