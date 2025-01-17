Украшения несут в ломбард: у погибших бойцов ВСУ перед похоронами крадут обручальные кольца

Случаи мародерства фиксируют в Житомирской области Украины. У одного из погибших бойцов ВСУ неизвестные сняли обручальное кольцо. После его обнаружили в ломбарде, передает mk.ru.

Изначально мертвого солдата ВСУ доставили в Сумы, при нем были все личные вещи, в том числе обручальное кольцо. Об этом рассказала вдова. А после очередной транспортировки украшение исчезло. При этом на руке погибшего появилась повязка.

Одна из подписчиц украинки в соцсетях крайне удивилась произошедшему и рассказала обратную ситуацию. Женщина получила по обмену с РФ тело супруга. Однако ни российские военные, ни работники российского морга не посмели присвоить себе обручальное кольцо погибшего бойца.

Ранее сообщалось, что пятерка мародеров предстала перед судом за обворовывание солдат ВСУ в морге. Возмущенные украинцы выразили готовность расправиться с преступниками.