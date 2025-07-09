Таможенники обнаружили предназначенную для москвички фигурку радиоактивного попугая в посылке из Германии

Москвичке из Германии прислали радиоактивную статуэтку попугая. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

Опасная фигурка была обнаружена сотрудниками таможни. При проверке международных почтовых отправлений на одной из посылок сработала система стационарного радиоционного контроля «Янтарь».

Выяснилось, что в коробке была фигурка попугая. Уровень исходящего от статуэтки излучения в 20 раз превысил норму. По мнению специалистов, в составе покрывающей сувенир краски содержался радионуклид радий-226 (Ra226).

Опасная фигурка предназначалась жительнице Москвы. В ФТС сообщили, что таможенники отказали в выпуске товара.

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