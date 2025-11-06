Таможенники конфисковали картину правнука Льва Толстого, которую незаконно пытались ввезти в Россию из Японии
Сотрудники таможенной службы РФ смогли предотвратить попытку незаконного ввоза в Россию картины правнука Льва Толстого.
Речь идет о литографии «Московский кремль» 1960 года художника-живописца Олега Толстого. Незадекларированное произведение искусств обнаружили сотрудники Владивостокской таможни в ходе контроля судна, прибывшего из порта Тояма.
Как сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС), литографию нашли в каюте одного из членов экипажа судна, который объяснил, что ее ему передал незнакомец в японском порту для последующей передачи другому неизвестному лицу во Владивостоке.
«Поскольку товар ввезен без декларирования и не предназначался для личного пользования, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства.
Картина была изъята. Произведение внука великого писателя направили на экспертизу для установления художественной и исторической ценности.
«По решению суда предмет правонарушения конфисковали и обратили в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу», — добавили в ФТС.
