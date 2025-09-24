В казанском аэропорту отказались выпускать из страны резко похудевшего мужчину. Об этом сообщает mk.ru.

Неделю назад сотрудники таможни не дали улететь из Казани молодому человеку — им не понравилась фотография в его паспорте. Все дело в том, что человек на снимке был совсем не похож на того, кто пытался покинуть страну.

На фото паспорта Анзар Зармонов действительно сильно отличается. В реальности парень выглядит худым — за период между получением паспорта и попыткой вылететь ему удалось скинуть 12 кг.

«Сотрудница предупредила: хорошо, что развернули здесь, иначе могли бы возникнуть проблемы уже при въезде в Россию. Пришлось бы доказывать, что я — это я. Сейчас, как я понял, идёт строгий контроль именно на границах со странами СНГ. Проверяют очень внимательно, обращают внимание на внешность», — рассказал он.

В итоге сотрудники пограничной службы порекомендовали заменить Анзару паспорт и обновить фотографию.

